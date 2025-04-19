Galatasaray'ın Yıldızı James Palmer Haftanın Oyuncusu Oldu
Galatasaray'ın yıldız ismi James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçilme başarısı gösterdi.
Galatasaray’ın yıldız ismi James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin haftanın oyuncusu oldu.
Galatasaray'ın çeyrek finalde ERA Nymburk’u 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaşan 28 yaşındaki basketbolcu, organizasyonda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
Palmer, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14,7 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynamıştı.
Kaynak: AA