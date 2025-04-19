Galatasaray'ın Yıldızı James Palmer Haftanın Oyuncusu Oldu

Galatasaray’ın yıldız ismi James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin haftanın oyuncusu oldu.

Galatasaray'ın çeyrek finalde ERA Nymburk’u 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaşan 28 yaşındaki basketbolcu, organizasyonda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Palmer, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14,7 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynamıştı.

Kaynak: AA