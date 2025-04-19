Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa-Sivasspor Maçını Stadyumda İzledi

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1’lik skorla geçti.

Müsabakayı TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, stadyuma gelerek maçı Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile birlikte takip etti.

Kaynak: İHA