Everton-Liverpool Derbisi Ertelendi

Premier Lig'de bugün 15.30'da oynanacak olan Everton-Liverpool derbisi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Merseyside derbisi ertelendi.

Everton kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, derbinin olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağına dair resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Everton tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Bugün Goodison Park'ta oynanması gereken Merseyside derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Ayrıntılı bilgi yakında''

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs