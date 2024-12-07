Everton-Liverpool Derbisi Ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bugün saat 15.30'da oynanması planlanan Everton-Liverpool derbisi olumsuz hava koşullar nedeniyle iptal edildi. Everton kulübü yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Everton-Liverpool Derbisi Ertelendi

Premier Lig'de bugün 15.30'da oynanacak olan Everton-Liverpool derbisi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Merseyside derbisi ertelendi.

Everton-Liverpool Derbisi Ertelendi - Resim : 1

EVERTON DUYURDU

Everton kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, derbinin olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendiği duyuruldu.

Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağına dair resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Everton tarafından yapılan açıklama şöyle:

''Bugün Goodison Park'ta oynanması gereken Merseyside derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Ayrıntılı bilgi yakında''

LİDER LIVERPOOL

Liverpool, Premier Lig'de oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 35 puan toplarken en yakın rakibi Chelsea'nin önünde 7 puan farkla lider konumda yer alıyor.

Everton-Liverpool Derbisi Ertelendi - Resim : 2

Everton ise aldığı 14 puanla 15. sırada bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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