Ezeli Rekabette Çarpıcı İstatistikler: Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Öncesi Nefesler Tutuldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 100 yılı aşkın süredir devam eden rekabette, bu akşam 360. Randevuya çıkacak. Ezeli rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertliler hem galibiyet hem de gol sayısı bakımından Beşiktaş’a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasındaki karşılaşmalarda, Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Fenerbahçe 499 gole imza atarken Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.

İki takım Süper Lig'de ise 137. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.

SON 12 MAÇIN 6’SINDA KAZANAN YOK

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.