Bayern Münih'in Yıldızından Flaş Galatasaray İtirafı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’in yıldızı Kingsley Coman, Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Coman, Galatasaray deplasmanındaki atmosfere ‘bayıldığını’ söyledi.

Bayern Münih’in yıldız oyuncusu katıldığı bir programda hayatında gördüğü en iyi 3 deplasmanı açıkladı. Yıldız oyuncunun listesinde Celtic deplasmanı 3. Sırada yer alırken, Benfica deplasmanı ise 2. Sırada yer aldı.

Coman, gördüğü en iyi deplasmanın ise Galatasaray deplasmanı olduğunu söyledi. 3-1 kazandıkları maçta, maçın oyuncusu seçilen Kingsley Coman, atmosferin inanılmaz olduğunu söylerken, "Galatasaray deplasmanı gördüğüm en iyi deplasman. İnanılmaz gürültülüydü. Şarkı söylemeleri, yuhalamaları... Çok gürültülüydü. İletişim kuramamıştık. Ne iletişim kurabildik ne de başka bir şey! Bayılmıştım atmosfere" ifadelerini kullandı.