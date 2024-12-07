Fenerbahçe'nin İstediği Talisca Neden Kadroya Alınmadı?
Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Talisca, Al Nassr'da kadroya alınmadı. Akıllarda oluşan soru işaretlerine yanıt teknik direktör Stefano Pioli'den geldi.
Fenerbahçe’nin transfer listesinde başı çeken Anderson Talisca, Al Nassr’ın, Al Ittihad ile karşılaştığı mücadelede oyuna alınmamasının ardından, akıllarda soru işareti oluşurken, teknik direktör Stefono Pioli’den açıklama geldi.
Talisca’nın sakatlığı olmadığını belirten Pioli, "Teknik bir karardan dolayı Talisca'yı kadroya almadım” dedi
30 yaşındaki yıldız, bu sezon 19 maçta sahaya çıkarken 8 defa fileleri havalandırmıştı.
Talisca’nın kadroya alınmaması, ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağlandı mı?’ sorularını getirmişti.