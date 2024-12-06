Acun Ilıcalı Tercihini Yaptı: Hull City'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü Ruben Selles oldu. İspanyol çalıştırıcı ile 2,5 senelik sözleşme imzalandı. Selles'in yardımcılıklarını James Oliver-Pearce ve Tobias Loveland yapacak.

'BİR NUMARALI HEDEFİMİZİ GETİRDİK'

Acun Ilıcalı, Selles için, "Bir numaralı hedefimizi getirdiğimiz için mutluyuz. Ruben'in tutkusu bizimkiyle örtüşüyor. Onun tutkusu ve coşkusu bize yansıyor ve futbolun nasıl oynanması konusunda benzer fikirleri paylaşıyoruz.Reading kulübüne izin verdikleri için teşekkür ediyoruz. Ruben'in takımımızı ilerletecek menajer olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'HEMEN GELMEK İSTEDİM'

İspanyol çalıştırıcı ise, "Teklif geldiğinde heyecanlandım. Hemen buraya gelmek istedim. Takımı, kulübü ve tarihini biliyorum. Yarın yok, her gün çok önemli. Sahanın her bir parçasında mücadele edeceğiz" dedi.

RUBEN SELLES'İN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine 25 yaşında Aris'te fitness antrenörü olarak başlayan Ruben Selles ardından Villarreal'in altyapısında çalışmaya başladı. 2010 yılında Shinnik Yaroslav'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2011'de Aris'e yardımcı antrenör olarak geri döndü.

Sonrasında ise sırasıyla, Neftçi, Stromsgodset, Karabağ, Aaurhus'da yardımcı antrenörlük yaptı. 2020 Ağustos ayında Valencia U18 Takımı'nın başına geçti, ancak görevi dört ay sürdü.

2021'de Kopenhag'da yardımcı antrenörlüğe başladı. 2022'de Southampton'a geçti. Burada teknik direktörlüğe kadar yükseldi. Temmuz 2023'te ise Reading'in başına geçti. Selles yönetimindeki Reading, İngiltere 1. Ligi'nde 30 puanla altıncı sırada yer alıyordu.