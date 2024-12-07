Trabzon'un Kazandığı Penaltı Ortalığı Karıştırdı

Süper Lig’de Trabzonspor’un kötü gidişi sürerken, 15. Hafta maçında Kasımpaşa ile 2-2’lik beraberlik canları biraz daha sıktı. Karşılaşmada, 2 kez penaltı düdüğü çalarken, bordo-mavili ekibe çalınan penaltı ortalığı karıştırdı. Kasımpaşa cephesinden penaltı kararına peş peşe tepki geldi.

Karşılaşmanın 38. Dakikasında Kasımpaşa lehine çalınan penaltıda, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın ceza sahası çizgisindeki müdahalesine önce faul düdüğü çalınırken, VAR’ın uyarmasıyla pozisyon penaltıya döndü.

77. dakikada ise topsuz alanda Kevin Rodrigues ile Enis Destan'ın ceza alanı içindeki mücadelesinde VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, bu kez penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor’un kazandığı penaltı sosyal medyada gündem olurken, Kasımpaşa cephesinden de tepki üstüne tepki geldi.

PENALTIYA TEPKİ YAĞDI

Kasımpaşa teknik direktörü Hakan Keleş, penaltı kararına “Komik bir penaltı! Çok merak ediyorum, bize çalarlar mı böyle bir penaltı. Bu kadar baskıyla hakemlere de hak veriyorum ama bize verdiği, vermediği fauller, maçın şekli değişti. İki dakikada geriye düştük. Sonra beraberliği yakaladık. Galip de gelebilirdik. Değişik bir maç oldu bizim için de hakem kararlarıyla biz de üzüldük. İzlediğimiz kadarıyla basit, komik penaltı. Rakibimizi ateşledi bu. Kazanabilirdik de kaybetmemek de önemli” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Da Costa ise, “Bugün daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaştım. Penaltıda hafif bir temas var. Nasıl penaltı verildi, inanmak çok zor. Sahada 23 kişisiniz, yaptığınız işe dayanmıyor bazen kaybetmek veya kazanmak. Herkesin daha iyi kararlar alması gerekiyor. 1 puan aldık. Ama daha fazlasını hak ettik, daha fazlasını alabilirdik. Herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor” dedi.