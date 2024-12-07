Galatasaraylıların Gözü Kulağı Bu Haberde: Napoli'den Flaş Osimhen Açıklaması

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen futbol dünyasında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Juventus’tan Manchester United’a, Arsenal’den PSG’ye kadar birçok dev kulüp Osimhen’i radarına almış durumda. Ancak yıldız oyuncu sezonu Galatasaray’da tamamlama kararlılığıyla dikkat çekiyor.

'BİZİ KİMSE ARAMADI'

Osimhen transferiyle ilgili çıkan spekülasyonlara Napoli cephesinden yanıt gecikmedi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna İtalyan basınına yaptığı açıklamada transfer teklifleriyle ilgili şunları söyledi:

"Şu an için bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda değerlendirme yapabiliriz. Ocak ayında Osimhen’in başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün, ancak şu ana kadar kimse bizi aramadı."

Bu açıklama Osimhen’in Avrupa’nın en büyük kulüplerinden gelen ilgiyi doğrularken, Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili merakları da artırdı.

GALATASARAY'DA PARLIYOR

Osimhen sarı-kırmızılı forma altında şimdiden etkileyici bir performans sergiledi. Galatasaray adına çıktığı 12 maçta 9 gol ve 5 asist kaydeden yıldız oyuncu yalnızca Süper Lig’de değil, Avrupa sahnesinde de dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı Galatasaray’ın da Nijeryalı yıldızın bonservisini alma planlarını hızlandırdı.

Kulüp yönetiminin transferi kalıcı hale getirmek için sponsor desteği arayışında olduğu biliniyor. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi dev kulüplerle yapılacak zorlu bir rekabete bağlı.

OCAK AYINDA AYRILIK MÜMKÜN MÜ?

Osimhen’in devre arasında Galatasaray’dan ayrılabileceği yönündeki iddialar da gündemi bir süre meşgul etti. Ancak Nijeryalı forvet bu spekülasyonlara kendi ağzından noktayı koydu. "Galatasaray’da mutluyum ve sezonu burada tamamlamak istiyorum," diyen Osimhen, ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

AVRUPA DEVLERİYLE REKABET

Osimhen’in Galatasaray’daki performansı, Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekerken, sarı-kırmızılılar Nijeryalı yıldızı ellerinde tutmak için şimdiden harekete geçti. Galatasaray taraftarları Osimhen’in bonservisinin alınması için kulübün yapacağı hamleleri merakla beklerken, Napoli cephesinin nasıl bir tavır sergileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sezon sonu Osimhen için kritik bir dönem olacak. Hem Galatasaray hem de Avrupa devleri yıldız oyuncunun geleceği için kıyasıya bir mücadele verecek gibi görünüyor. Ancak şimdilik Osimhen’in Sarı-Kırmızılılar için attığı goller ve yaptığı asistler Galatasaray taraftarını mutlu etmeye yetiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem