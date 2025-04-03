Ünlü Mama Markasında Ölümcül Tehlike: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Hepsi Raflardan Toplatılıyor
ABD’de evcil hayvanlara yönelik üretilen bir ödül maması, Salmonella bakterisi riski nedeniyle acil olarak geri çağrıldı. Yetkililer, tüketicilere söz konusu ürünü derhal imha etmeleri ya da satın aldıkları noktaya iade etmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Supercan Bulk firması, "Pig Ear Slivers - Thick Cut Piggy Ear Slices" adıyla bilinen ürünlerinde potansiyel Salmonella kontaminasyonu tespit edilmesi üzerine, acil geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, toplam 500 üniteyi kapsarken, bu paketlerin her biri yaklaşık 15,9 ons ağırlığında ve son kullanma tarihi 9 Kasım 2026 olarak belirlendi.
Ürünlerin ilk olarak 11 Nisan 2024 tarihinde Washington Eyaleti’ndeki North 40 mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi. Supercan Bulk CEO’su Stephan Silva, Newsweek’e yaptığı açıklamada mağazalarda kalan ürünlerin hızla raflardan kaldırıldığını açıkladı.
MAMAYA TEMAS EDEN İNSANLAR İÇİN DE TEHLİKELİ
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ürünlerin taşıdığı bakterinin sadece hayvanlar için değil, ürünle temas eden insanlar için de sağlık riski oluşturabileceğini vurguladı. Kontamine mamaya dokunan kişilerde kusma, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebileceği ifade edildi. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu etkilerin daha ciddi seyredebileceği belirtildi.
TESTLERİN HEPSİ POZİTİF ÇIKTI
Washington Eyalet Tarım Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde yapılan testlerde ürünlerde Salmonella bakterisine rastlandı. Ancak FDA, şu ana kadar ürünle bağlantılı herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediğini açıkladı. Yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicilere, sağlık risklerinden korunmak amacıyla ürünü kullanmayarak iade etmeleri veya güvenli bir şekilde imha etmeleri yönünde çağrıda bulundu.