Ünlü Mama Markasında Ölümcül Tehlike: Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat! Hepsi Raflardan Toplatılıyor

MAMAYA TEMAS EDEN İNSANLAR İÇİN DE TEHLİKELİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ürünlerin taşıdığı bakterinin sadece hayvanlar için değil, ürünle temas eden insanlar için de sağlık riski oluşturabileceğini vurguladı. Kontamine mamaya dokunan kişilerde kusma, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebileceği ifade edildi. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu etkilerin daha ciddi seyredebileceği belirtildi.