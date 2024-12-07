EuroLeague'de Çift Maç Haftası: Türk Takımları Birer Galibiyet Aldı
THY Euroleague'de çift maç haftasında Türk takımları oynadıkları iki maçta birer galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko, zirve takibini bırakmadı.
THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak kapattı.
THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 13 ve 14. hafta müsabakaları oynandı. Türk takımları oynadığı 4 müsabakadan 2 galibiyet çıkardı. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 82-70 yenerken, Baskonia'ya 88-76 kaybetti. A. Efes ise Bayern Münih'i 101-90 mağlup ederken, Zalgiris Kaunas'a 85-72 yenildi.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos de evinde Barcelona maçını 90-89 kazanırken, Partizan'a deplasmanda 91-73 mağlup oldu.
PARIS BASKETBALL LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Ligde 10 maçtır kazanan Paris Basketball, 11 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe 10 galibiyetle ikinci sırada, Olympiakos da 9 galibiyetle averajla 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı A. Efes 7 galibiyetle 11. sırada tamamlarken, son sırada ise 2 galibiyetle Virtus Bologna yer alıyor.
Euroleague'de 14. haftanın sonuçları şöyle oldu:
Zalgiris Kaunas: 85 - A. Efes: 72
Maccabi Tel Aviv: 86 - Barcelona: 88
Bayern Münih: 94 - Baskonia: 80
Partizan: 91 - Panathinaikos: 73
Real Madrid: 70 - Fenerbahçe Beko: 82
AS Monaco: 100 - ALBA Berlin: 80
Olympiakos: 90 - Paris Basketball: 96
Virtus Bologna: 87 - Kızılyıldız: 94
Olimpia Milano: 92 - Asvel: 84
Kaynak: İHA