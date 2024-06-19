EURO 2024 ilk maçlarının en iyi golleri seçildi

EURO 2024’ün ilk maçları için en iyi goller seçildi. Türkiye A Milli Takım oyuncusu Mert Müldür’ün golü en iyi gol seçilirken; Arda Güler’in golü en iyi 4. gol oldu.

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EURO 2024 ilk maçlarının en iyi golleri seçildi

EURO 2024’ün ilk grup maçları dün akşam oynanan Portekiz-Çekya karşılaşmasıyla sonlandı. İlk grup maçlarının da en iyi golleri seçildi.

EURO 2024’ün resmi X hesabından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye’nin Gürcistan karşısında 3-1’lik galibiyetinde atılan iki gol en iyiler arasında yer aldı.

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En iyi gol ise Mert Müldür’ün ceza sahası dışından attığı vole golü oldu. Arda Güler’in golü ise en iyi 4. gol oldu.

Sırlama şöyle:

  1. Mert Müldür’ün Gürcistan’a attığı gol
  2. Nicolae Stanciu’nun Ukrayna’ya attığı gol
  3. Nicolò Barella’nın Arnavutluk’a attığı gol
  4. Arda Güler’in Gürcistan’a attığı gol

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