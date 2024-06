EURO 2024 ilk maçlarının en iyi golleri seçildi

EURO 2024’ün ilk grup maçları dün akşam oynanan Portekiz-Çekya karşılaşmasıyla sonlandı. İlk grup maçlarının da en iyi golleri seçildi.

EURO 2024’ün resmi X hesabından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye’nin Gürcistan karşısında 3-1’lik galibiyetinde atılan iki gol en iyiler arasında yer aldı.

En iyi gol ise Mert Müldür’ün ceza sahası dışından attığı vole golü oldu. Arda Güler’in golü ise en iyi 4. gol oldu.

Sırlama şöyle:

4 brilliant goals! Tap below to vote for your favourite? 🗳️👇



🇹🇷 Mert Müldür vs Georgia

🇷🇴 Nicolae Stanciu vs Ukraine

🇮🇹 Nicolò Barella vs Albania

🇹🇷 Arda Güler vs Georgia



