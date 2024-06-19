Türkiye A Milli Takımı'nın en pahalı ilk 11'i!

Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Mert Müldür’ün golüyle öne geçen A Milli Takım yediği golle ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdi. İkinci yarıda ise Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle öne geçen Türkiye, Kerem Aktürkoğlu’nun son dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getirdi ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

A MİLLİ TAKIM EN PAHALI İLK 11'İ

Transfer piyasasından veriler paylşaan Transfermark, Milli Takım’ın en pahalı ilk 11’ini belirledi. Bu listede dünkü Gürcistan maçında forma şansı bulamayan kaleci Altay Bayındır ve defans oyuncusu Ahmet Can yer aldı.

HÜCUM HATTI

Barış Alper Yılmaz: 17 milyon Euro

Arda Güler: 30 milyon Euro

Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon Euro

Kenan Yıldız: 30 milyon Euro

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro

Orkun kökçü: 27 milyon Euro

DEFANS

Abdülkerim Bardakçı: 9 milyon Euro

Ahmet Can Kaplan: 10 milyon Euro

Merih Demiralp: 16 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu: 21 milyon Euro

KALE

Altay Bayındır: 10 milyon Euro