Türkiye A Milli Takımı'nın en pahalı ilk 11'i!

Türkiye A Milli Takımı'nın en pahalı ilk 11’i belirlendi. Bu ilk 11’deki en pahalı futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu.

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Türkiye A Milli Takımı'nın en pahalı ilk 11'i!

Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Mert Müldür’ün golüyle öne geçen A Milli Takım yediği golle ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdi. İkinci yarıda ise Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle öne geçen Türkiye, Kerem Aktürkoğlu’nun son dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getirdi ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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A MİLLİ TAKIM EN PAHALI İLK 11'İ

Transfer piyasasından veriler paylşaan Transfermark, Milli Takım’ın en pahalı ilk 11’ini belirledi. Bu listede dünkü Gürcistan maçında forma şansı bulamayan kaleci Altay Bayındır ve defans oyuncusu Ahmet Can yer aldı.

HÜCUM HATTI

Barış Alper Yılmaz: 17 milyon Euro
Arda Güler: 30 milyon Euro
Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon Euro
Kenan Yıldız: 30 milyon Euro

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro
Orkun kökçü: 27 milyon Euro

DEFANS

Abdülkerim Bardakçı: 9 milyon Euro
Ahmet Can Kaplan: 10 milyon Euro
Merih Demiralp: 16 milyon Euro
Ferdi Kadıoğlu: 21 milyon Euro

KALE

Altay Bayındır: 10 milyon Euro

Türkiye A Milli Takımı'nın en pahalı ilk 11'i! - Resim : 2

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