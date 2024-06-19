Filenin Sultanları VNL finallerinde sahaya çıkıyor: Hedef bir kez daha şampiyon olmak

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi finallerinde 21 Haziran'da Polonya'nın karşısına çıkacak.

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Filenin Sultanları VNL finallerinde sahaya çıkıyor: Hedef bir kez daha şampiyon olmak

Türkiye'nin de mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, yarın Tayland'da başlayacak.
Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Çin-Japonya

16.30 Tayland-Brezilya

21 Haziran Cuma:

13.00 İtalya-ABD

16.30 Polonya-Türkiye

Kaynak: AA

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Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland Polonya
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