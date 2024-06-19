Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş

Türkiye’nin Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta iyi performansıyla dikkat çeken Samet Akayaydın, ikinci yarıda Abdülkerim Bardakçı’nın şortuyla oynadı.

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Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş

Türkiye A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda Mert Müldür’ün golüyle öne geçen A Milli Takım yediği golle ilk yarıyı 1-1 berabere bitirdi. İkinci yarıda ise Arda Güler’in ceza sahası dışından attığı muhteşem golle öne geçen Türkiye, Kerem Aktürkoğlu’nun son dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getirdi ve turnuvadaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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SAMET’İN ŞORTU

Son dakikada gelen şutu kafasıyla çıkaran Samet Akaydın ise taraftarın endişesinin aksine çok iyi bir performans sergiledi. Akayadın’ın o hamlesi belki de Türkiye’nin maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı. Ancak Samet Akaydın’ın ikinci yarıda şortu ile formasının numaraları dikkat çekti.
İlk yarıda hem şortunda hem de formasında 4 numarayla sahaya çıkan Samet, ikinci yarıda farklı bir şort giydi. Bu şort bir diğer savunma oyuncumuz Abdülkerim Bardakçı’nındı.

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