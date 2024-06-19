UEFA'dan Halil Umut Meler'e bir görev daha

UEFA, Halil Umut Meler'e bir görev daha verdi. Meler, Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e bir görev daha

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Kaynak: AA

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Halil Umut Meler Türkiye Futbol Federasyonu
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