Türkiye Gürcistan'ı üç müthiş golle geçti: Galatasaray'dan göndermeli paylaşım

A Milli Takım'ın 3-1'lik Gürcistan galibiyeti tüm ülkede sevinçle karşılandı. Galibiyetin ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Türkiye Gürcistan'ı üç müthiş golle geçti: Galatasaray'dan göndermeli paylaşım

A Milli Futbol Takımı Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçına Gürcistan karşısında çıktı. Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım’ın galibiyeti tüm ülkede coşkuyla karşılandı. Yaşanan bu galibiyetin ardından Galatasaray’dan bir paylaşım geldi.

Maçta A Milli Takım'ın ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Arda Güler ile Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraflarını paylaşan Galatasaray Kulübü'nün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak! Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak! Günaydın Türkiye!"

Türkiye Gürcistan'ı üç müthiş golle geçti: Galatasaray'dan göndermeli paylaşım - Resim : 1

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