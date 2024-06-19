Eski milli basketbolcudan acı haber! Reşat Güney vefat etti

Eski milli basketbolcudan acı haber geldi. Reşat Güney, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Eski milli basketbolcudan acı haber! Reşat Güney vefat etti

Türkiye Basketbol Federasyonu, Reşat Güney'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Reşat Güney'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Reşat Güney, kariyerinde İTÜ, Muhafızgücü ve TOFAŞ formalarını giydi.

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Kaynak: AA

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