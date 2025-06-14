Eskişehirspor'da Ulaş Entok Yeniden Başkan

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehirspor'un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kongre sonucunda mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıda ayrıca, Eskişehirspor'un borcunun 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA