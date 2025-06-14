Eskişehirspor'da Ulaş Entok Yeniden Başkan

Eskişehirspor'da mevcut Başkan Ulaş Entok yeniden başkan seçildi. Ayrıca kulübün 517 milyon 939 bin 780 lira borcunun olduğu bildirildi.

Eskişehirspor'da Ulaş Entok Yeniden Başkan
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Eskişehirspor'un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Kongre sonucunda mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıda ayrıca, Eskişehirspor'un borcunun 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu belirtildi.

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Kaynak: İHA

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