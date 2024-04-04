Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Altınordu formaları da giyen eski milli basketbolcu Barış Küce, yaşamını yitirdi.

Eski milli basketbolcu hayatını kaybetti

A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.

Kaynak: AA

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