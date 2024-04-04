Trabzon'da taraftar, TFF'nin kararını protesto etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıklamasının ardından Trabzon'da bir grup taraftar TFF'yi protesto etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca verilen cezalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası vermişti.
Öte yandan Kurul'da anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de bordo-mavili takımın 112 bin lira para cezası alması kararlaştırılmıştı.
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