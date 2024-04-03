Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan 4 taraftarın tahliye talebine ret

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundular.

Cumhuriyet savcısı, Hasan Ç. ve Kadir O'yu tahliye etmeyi uygun bulurken, diğer tutukluların ise mevcut halinin devamı talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, yapılan itirazı reddederek şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

13 Kişi Gözaltına Alınmıştı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K'nin ise sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta tahliyesine karar verilmişti.