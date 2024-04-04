Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tutuklananlardan 2'si tahliye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tutuklananlardan 2'si tahliye edildi

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatlarının tahliye taleplerinin Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine savcılık itirazda bulundu.

Savcılığın itirazı değerlendiren Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliği, tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O'nun tahliyesine, diğer tutukluların mevcut halinin devamına karar verdi.

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