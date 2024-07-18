Ergin Ataman Yaşanan Gerginliklere İlişkin Konuştu: Tek Yaptığım Fenerbahçe'yi Yenmek

EuroLeague ve Yunanistan Basketbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarıyla sık sık yaşadığı gerginliklere ilişkin konuştu. Ataman açıklamalarında, “Benim tek yaptığım Fenerbahçe’yi yenmek” dedi.

Rafine TV'de Merve Toy'a konuşan Ergin Ataman, açıklamalarında ayrıca Galatasaray’a başkan olmak istediğini de bir kez daha söyledi.

'FENERBAHÇE BENİ İSTEMEZ'

Fenerbahçe’nin kendisine teklifle gelmeyeceğini belirten Ataman, "Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman bana gelmez, onun için de bunu konuşmanın bir esprisi yok" dedi. Ataman, Fenerbahçe ile yaşadığı gerginlik için de şunları kaydetti:

"Bir kez daha söylemem gerekirse benim hiçbir camiaya karşı bir tepkim yok. Benim tepkim azınlık bir provokatör grupları var. Berlin'de de bunu yaşadık. Benim tepkim de onlara karşı. Ben bugüne kadar Ülker Arena'da çok maça çıktım. Benim bir kez dahi orada toplu halde Fenerbahçe taraftarına tepkim olmadı. Zaman zaman hakeme itiraz ediyorsun veya bireysel olarak maç boyu sana küfür eden biri varsa onu güvenliğe söylüyorsun. Ancak toplu halde olmadı. Çünkü bunu anlayabiliyorum, rakipsin ve taraftar moralini bozmaya çalışıyor. Haksız bir şekilde de yıllardır beni 2-0'dan döndüğümüz seriyle ilgili olmamış bir şeyle beni eleştiriyorlar. Defalarca bunu anlatıyorsun ama onlar için değişmiyor. Şu anda da bence Ergin Ataman yok diye sıkılıyorlardır. Çünkü beni orada gördüklerinde daha bir heyecan duyuyorlar. Şimdi takip ediyorum 'Efes'i yendik, şampiyon olduk, günlük güneşlik' diyorlar. Şampiyon olunca güzel tabi ama şampiyon olamayınca o zaman tepkiyi yiyen ben oluyorum. Ben rakip takım antrenörü olarak şampiyon olmak için ‘fair play’ kuralları içinde her şeyi yapacağım. O zaman çoğu beni sevmiyor.”

Kendisine sürekli 'Hocam sen neden Fenerbahçe'ye bunu yapıyorsun' sorusunun sorulduğunu belirten Ataman, “Benim Fenerbahçe'ye yaptığım tek şey onları yenerek kupayı almak. Bugüne kadar çok şükür ki son dönemlerde hep böyle oldu. Hedef maçların çoğunda kazanan benim takımım oldu. Öyle olunca da kızıyorlar sana ama bu kızma bazı provokatörler tarafından abartılarak olunca da ben tepki gösteriyorum, ben de böyle bir insanım ancak benim tepkim camialara karşı değil. Maalesef bazı yöneticiler kulüplerini sosyal medya üzerinden yönetmeye çalıştıkları için ve o sosyal medyada yazılanlara hoş gözükmek için onlar da sana karşı bir tepki oluşturunca bu çark daha da büyüyorlar. Tekrar söylüyorum ben sözlerimin arkasındayım. Fenerbahçe camiasına hiçbir tepkim yok” dedi.

GALATASARAY BAŞKANLIĞI HEDEFİNİ DİLE GETİRDİ

Gelecekte Galatasaray’a başkan olmak istediğini de kaydeden Ergin Ataman, “Fenerbahçe'yle basketbolda çoğu kez karşılaştık. Benim hedefim günün birinde kulüp bazında karşı karşıya gelmek. Benim hedefim basketbol antrenörlüğünü bırakınca Galatasaray Kulübü başkanı olmak. Onlar da bunu biliyorlar. Hiçbir zaman bana teklifle gelmezler. Benim de etik olarak böyle bir planım varsa en büyük rakibe gitmemem gerekiyor. Bu bir gerçek. Onun için ben Fenerbahçe'ye gelmem demiyorum, Fenerbahçe bana gelmez diyorum. Zaten artık Türkiye'de de değilim, Atina'dayım. Kader yine de bizi Final Four'da da karşı karşıya getirdi” dedi.