Engin Ataman Deliye Döndü

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos taraftarlarının küfürlü tezahüratlarının ardından çılgına döndü. Ataman "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez" dedi.

Engin Ataman Deliye Döndü

EuroLeague’de hüsrana uğrayan Panathinaikos, Yunanistan Ligi final serisinde, ezeli rakibi Olympiakos ile ikinci maçta karşı karşıya geldi Dev derbi 91-83’lük skorla Olympiakos’un oldu.

Karşılaşmanın ardından olaylar çıkarken, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye’ye yönelik küfürlü tezahüratların ardından çılgına döndü.

Karşılaşmanın öncesinde yaşanan gerginlik nedeniyle Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, salondan çıkarıldı.

Engin Ataman Deliye Döndü - Resim : 1

'KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ'

Olympiakos taraftarlarının maç sonu küfürleri nedeniyle Ergin Ataman da çılgına döndü. Ataman, Türkiye’ye küfredildiğini açıkladı. Ataman, maçın ardından rakip takım taraftarları için ‘P…’ dedi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ataman, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos’a diyebilirler ama kimse Türkiye’ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım” dedi.

Maç sonu Yunanistan devlet televizyonuna konuşan Olympiakos basketbol şubesinin sahibi Panagiotis Angelopoulos, Ataman’ın tutuklanması gerektiğini söyleyerek, Olympiakos taraftarlarına ‘p..’ denilmesine tepki gösterdi. Angelopoulos, “Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman'ın, hem de Giannakopoulos'un yaptıkları kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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