Ergin Ataman'dan Oğlu Sarp'a Büyük Kıyak: Pana'nın Teknik Kadrosuna Aldırdı

Başarılı başantrenör Ergin Ataman, 15 yaşındaki oğlu Sarp'ı Panathinaikos'un teknik kadrosuna aldırdı. Ataman, bu gelişmenin sinyalini geçmişte yaptığı açıklamalarda vermişti.

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Ergin Ataman'dan Oğlu Sarp'a Büyük Kıyak: Pana'nın Teknik Kadrosuna Aldırdı

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’ın oğlu Sarp’ın, yeşil-beyazlı ekibin teknik kadrosuna dahil olacağı öğrenildi.

Yunanistan basınından Protothema’nın haberine göre, Sarp Ataman, gelecek sezon babasının yanında teknik ekibe dahil olacak.

Ergin Ataman'dan Oğlu Sarp'a Büyük Kıyak: Pana'nın Teknik Kadrosuna Aldırdı - Resim : 1

Geçen yıl konuya ilişkin bir açıklama yapan Ergin Ataman, oğlu Sarp’ın gelecekte antrenörlük yapmaya sıcak baktığını söylemiş ve takımda ona resmi bir görev vermeye çalışacaklarını söylemişti. Ataman konuya ilişkin açıklamasında, insanların kendisine 15 yaşındaki Sarp için henüz erken olduğunu söylediğini kaydeden Ataman, “Dünyada 13-14 yaşına Harvard’a, Stanford’a giden çocuklar var. Dahi çocuklar bu yaşlarda en büyük okullara gidebiliyor, belki basketbolda da dahi çocuklar olabilir. Neden olmasın? Ama tabii ki okula ve eğitimine devam etmesi çok önemli.

Sarp’ın benden daha iyi bir koç olabileceğini düşünüyorum. Yeni jenerasyn zehir gibi, bizden daha iyi olacaklar. Oğlum benden daha iyi koç olabilir mi ya da bu kadar EuroLeague şampiyonluğu kazanabilir mi bilmiyorum. Ama bence ileride Avrupa’nın en genç koçu, ya da NBA’deki ilk Avrupalı koç olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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