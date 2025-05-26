Ergin Ataman'dan Ali Koç'a Teşekkür

Ataman, açıklamalarında bu olayın yaşanmasına engel olamayan EuroLeague yönetimine de tepki gösterdi. Ataman şunları kaydetti:

"Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir."