Ergin Ataman'dan Ali Koç'a Teşekkür
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine küfür ettiğini söyledi. Ataman, Ali Koç'a teşekkür etti.
Kaynak: Haber Merkezi
EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, Monaco’yu finalde mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ekip oldu. Sarı-lacivertliler finalden önce Ergin Ataman’ın başantrenörlük görevinde bulunduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR’u mağlup etmişti.
Ataman, bir başka Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştıkları ve 97-93 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ergin Ataman burada yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli taraftarların kendisine küfür ettiğini söyleyerek, engel olmaya çalışan Başkan Ali Koç’a teşekkür etti.
Ataman: EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı.
Ataman, açıklamalarında bu olayın yaşanmasına engel olamayan EuroLeague yönetimine de tepki gösterdi. Ataman şunları kaydetti:
"Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir."