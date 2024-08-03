Eda Erdem Voleybolu Bırakacağı Tarihi Açıkladı

Türkiye A Milli Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin kaptanı olan Eda Erdem, voleybolu bırakacağı tarihi açıkladı. Eda Erdem, 2 yıl daha voleybol oynamayı düşündüğünü açıkladı.

Son Güncelleme:
Eda Erdem Voleybolu Bırakacağı Tarihi Açıkladı

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Opet'le başarıdan başarıya koşan Milli voleybolcu Eda Erdem, bir Youtube programının konuğu oldu. Şu sıralar Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'te olan Kaptan Eda Erdem'in açıklamaları oldukça dikkat çekerken, emeklilik için verdiği tarih kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.

Bir maçı rahatça kazanmak yerine geriden gelerek kazanmanın daha keyifli olduğunu söyleyen Eda Erdem "Bence geriden gelip kazanmak. Onun verdiği keyif çok daha başka." dedi.

EDA ERDEM VOLEYBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Eda Erdem, emeklilik için de tarih verdi. Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 2 sene daha voleybol oynamayı düşünüyorum ama sonrasında sporun içinde kalmak istiyorum."

Etiketler
Eda Erdem Filenin Sultanları Voleybol
Son Güncelleme:
Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor Sadece Bir Tutam Sürün! Tenceredeki Yanıkları Ovalamadan Bile Çıkarıyor
Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı
Şanlıurfaspor'dan Stopere Takviye: Sözleşmeler İmzalandı Şanlıurfaspor'dan Stopere Takviye: Sözleşmeler İmzalandı
Paris Olimpiyatları'nda Filistin'e Destek Gösterileri Paris Olimpiyatları'nda Filistin'e Destek Gösterileri
Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı Özgür Özel, Fenerbahçe Şampiyon Olunca Yapacağı İlk Şeyi Açıkladı
Arnavutköy Yağlı Güreşlerinde Şampiyon Belli Oldu Arnavutköy Yağlı Güreşlerinde Şampiyon Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak