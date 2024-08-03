Eda Erdem Voleybolu Bırakacağı Tarihi Açıkladı

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Opet'le başarıdan başarıya koşan Milli voleybolcu Eda Erdem, bir Youtube programının konuğu oldu. Şu sıralar Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Paris'te olan Kaptan Eda Erdem'in açıklamaları oldukça dikkat çekerken, emeklilik için verdiği tarih kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.

Bir maçı rahatça kazanmak yerine geriden gelerek kazanmanın daha keyifli olduğunu söyleyen Eda Erdem "Bence geriden gelip kazanmak. Onun verdiği keyif çok daha başka." dedi.

EDA ERDEM VOLEYBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Eda Erdem, emeklilik için de tarih verdi. Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Şu an 2 sene daha voleybol oynamayı düşünüyorum ama sonrasında sporun içinde kalmak istiyorum."