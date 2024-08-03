Arnavutköy Yağlı Güreşlerinde Şampiyon Belli Oldu

İstanbul'un Kırkpınar'ı olarak tanımlanan Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri Mustafa Taş kazandı.

Arnavutköy Yağlı Güreşlerinde Şampiyon Belli Oldu

İstanbul'un Kırkpınar'ı olarak bilinen Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde şampiyon Mustafa Taş oldu. Taş, ödülünü Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı.

İstanbul'un Kırkpınar'ı olarak bilinen Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde kazanan belli oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve başpehlivanların görkemli kortej yürüyüşüyle başlayan güreşlerin bu sene 9'uncusu düzenlendi. Etkinliğa İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda güreş ağası katıldı.

Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Mustafa Taş, ödülünü Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı. Deneyimli başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan ve Erkan Taş'ın yarı finalde; son Kırkpınar şampiyonu Yusuf Can Zeybek ve Ertuğrul Dağdeviren'in ise çeyrek finalde elendiği müsabakalarda sadece başpehlivanlar değil, minik, orta, tozkoparan ve başaltı maçları da oldukça çekişmeli geçti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bugün 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Arnavutköy Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş kardeşimiz birinci oldu. İyi mücadele eden rakibiyle birlikte güzel bir final izlettiler. Mustafa Taş'ın şöyle bir anısı var. Değerli pehlivanımız miniklerde bu er meydanında güreşmişti. Bugün de finalde rakibini yenerek birinci oldu. Bizler ata sporumuz olan güreşi Arnavutköy'de yaşatacağız. Şöyle bir iddiamız var; İstanbul'un Kırkpınar'ı inşallah Arnavutköy olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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