Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı

Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa maçının 21. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı.

Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 21. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.

İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.

2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

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