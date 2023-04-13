Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı: Julia Ituma, İstanbul'da pencereden düşerek hayatını kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit'in, İstanbul'da Novara'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından acı bir olay yaşandı.

OTELİN ÖNÜNDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

PENCEREDEN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

POLİSİN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

"TRAJİK ÖLÜMÜ BENİ ŞOK ETTİ"

İtalyan Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum." dedi.