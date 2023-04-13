Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un ses kayıtları Brezilya basınına sızdırıldı: Dünyaları istediğimi söylüyorlar

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un Brezilya ekibi Flamengo hakkında konuştuğu ses kayıtları, ülke basınına yansıdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo'nun futboldan sorumlu yardımcısı ve ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle alakalı olarak Brezilya basınına yaptığı açıklama ortaya çıktı.

UOL'de yer alan habere göre, Jorge Jesus'un, Brezilya'dan bir gazeteciye açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların telefondaki ses kayıtları olduğu belirtildi.

İşte deneyimli teknik adamın Brezilya basınına sızdırılan konuşması:

"Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10.00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu."

"Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var."

“BENİ 1 HAFTADAN FAZLA BEKLEYEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

"Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İşte tamam, bu iyi."

“PARA KONUŞMADIM BİLE”

"İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."