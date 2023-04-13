Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Hafta Antalyaspor - Corendon Alanyaspor ve Galatasaray - Kayserispor mücadeleleriyle başlayacak. Haftanın kapanış maçında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Ümraniyespor haftayı bay geçecek.

KONYASPOR VE KARAGÜMRÜK HÜKMEN GALİP

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

14 Nisan Cuma (Yarın)

- 20.30 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor

- 20.30 Galatasaray - Kayserispor

15 Nisan Cumartesi

- 16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir

- 16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

- 20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

16 Nisan Pazar

- 16.00 Giresunspor - Sivasspor

- 20.30 Trabzonspor - Beşiktaş

Kaynak: Gerçek Gündem