Dursun Özbek ve Ali Koç, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüştü: Maç oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam Riyad'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi ortaya atılan iddiaların ve yaşanan tartışmaların ardından kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durum değerlendirmesi yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi. Kulüp başkanları TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleşti.

Ali Koç otele girişte yaptığı açıklamada "neler olacağını bilmiyoruz. çağırdılar, biz de geldik" dedi.

Skorer'in haberine göre; toplantı sonucunda maçın planlandığı şartlarda oynanacağına karar verildi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Türkcell Süper Kupa finali Türkiye saati ile 20:45'te oynanacak.