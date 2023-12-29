Süper Kupa'da pankart ve tişörte izin verilmedi: Galatasaray otele geri döndü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı. Takımlar Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

PANKART VE TİŞÖRTE İZİN VERİLMEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanması yönünde karar alındı.

NTV Spor'da yer alan habere göre ise maç öncesi İstiklal Marşı okunacak ancak pankart ve tişörte izin verilmedi.

GALATASARAYLILAR OTELE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.