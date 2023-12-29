Atatürk pankartının ve İstiklal Marşı'nın engellenmesine tepki: Eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan TFF'ye istifa çağrısı

Eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol, Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı engellemesine karşı TFF'yi istifaya çağırdı.

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Atatürk pankartının ve İstiklal Marşı'nın engellenmesine tepki: Eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan TFF'ye istifa çağrısı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

TFF, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır" dedi.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve CHP İBB Meclis üyesi Umut Şenol, Arabistan'da yaşananlarla ilgili olarak çağrıda bulundu.

Şenol şunları söyledi:

"Her ne kadar rakiplerimiz de olsalar Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye için hem temsil hem de kurum kültürü açısından önemli markalar. Eğer gerçekten, bu 4 konuya yasak getirildiği doğru ise, "İstiklal Marşı, Atatürk posteri, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı, Atatürk tişörtü" Cumhuriyetin 100.yılında bu iki kulübü bu duruma düşüren TFF'nin olası bu riskleri görmediği ve önceden konuşmadığı için, acilen istifa etmesi gerekir. 450 yıl hüküm sürdüğümüz bir coğrafyada ülkemizin temsili bu şekilde olamaz!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Umut Şenol
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