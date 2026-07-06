Dünya Kupası Yolunda Kusursuz Başlangıç: 12 Dev Adam İkinci Tura Namağlup Yükseldi

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son sınavında İsviçre'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda 95-72 mağlup ederek ilk turu kayıpsız tamamladı.

Gruptaki altıncı maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 6'da 6 yaparak namağlup lider unvanıyla ikinci tura yükseldi. Milliler, daha önce ikinci tur biletini ve grup liderliğini garantilemişti. İsviçre ise grubu 6 mağlubiyetle son sırada tamamladı.

KARŞILAŞMADA ÖNEMLİ ANLAR

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini Türkiye 22-19 önde kapattı. İkinci periyotta Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in pota altındaki etkili oyunuyla farkı çift hanelere çıkaran milliler, soyunma odasına 47-41 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan ay-yıldızlı ekip, Flynn ve Adem Bona'nın katkısıyla 16-0'lık seri yakalayarak farkı 24 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 76-52 önde girdi.

Final periyodunda da üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam, parkeden 95-72 galip ayrılarak Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk turunu namağlup tamamladı.

Kaynak: AA