Karar Askıya Alınmıştı... Trump'tan FIFA'ya 'Kırmızı Kart' Telefonu: 'Faul Değil, Yeniden İnceleyin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören bir futbolcu, bir sonraki maçta forma giyemezdi. Bu kural, ABD'nin yıldız golcüsü Folarin Balogun hakkında alınan kararla çiğnendi. Son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart gören Balogun'un cezası askıya alındı. Golcü oyuncu böylece pazartesi günü Belçika'yla oynanacak son 16 turu maçında forma giyebilecek.

'FAUL DEĞİLDİ'

Büyük tepki çeken kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla görüştüğünü ve "Pozisyon faul değildi. 'Yeniden inceleyin' dedim" sözlerini kullandığını aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi