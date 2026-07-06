Ali Hamaney'in Cenazesinde ABD ve İsrail'e Büyük Şok: İki İsim Aylar Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. Cenaze töreni sırasında uzun süredir kamuoyundan uzak bulunan ve haklarında çeşitli iddialar ortaya atılan isimler de ortaya çıktı.

KAANİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı İsmail Kaani, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından pazartesi günü ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Khabar Network kanalında yayınlanan açıklamalarında Kaani, "direniş ekseninin" çatışma sırasında gücünü ortaya koyduğunu ve ABD ile İsrail'i "endişe sarmalı" olarak nitelendirdiği bir duruma soktuğunu belirtti. İranlı komutan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez yaptığı konuşmada, İran'ın bölgedeki müttefiklerine olan güvenini vurguladı.

KAANİ'DEN HİZBULLAH VE HAMAS MESAJI

Kaani, Hizbullah'ın çatışma sırasında İran'ın yanında yer aldığını ifade ederek, ne ABD'nin ne de İsrail'in Lübnan grubunu yenmeye muktedir olamayacağını dile getirdi. Gazze'deki savaşa rağmen Hamas'ın yeniden inşa edileceğini belirten İranlı komutan, "Hiç kimse Hizbullah'ın karşısına çıkamaz" ifadesini kullandı. Kaani'nin açıklamaları, İran'ın bölgesel müttefiklerine olan bağlılığını teyit etmesi olarak yorumlandı.

'KARARLI ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORLAR'

Kudüs Gücü Komutanı, Babül Mendeb Boğazı'nı "direniş ekseninin kazanan kozlarından" biri diye niteledi. Gerekirse ek yeteneklerin de devreye sokulabileceği uyarısında bulunan Kaani, İran'ın bölgedeki stratejik seçeneklerinin çeşitliliğine işaret etti. İranlı komutan ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran müzakere ekibinin "düşman ve arabulucularla" kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek ekibi övdü.

AHMEDİNEJAD DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İran medyasının pazartesi günü bildirdiğine göre, Irak Hizbullah temsilcileri eski dini lider Ali Hamaney'in cenaze töreninin üçüncü gününde Tahran'da yürüyüş düzenledi. Cenaze törenine katılanlar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da bulunması dikkat çekti. Yüzlerce İranlı, intikam sembolü olan kırmızı bayraklar sallayarak cenaze merasimine katıldı.

'İSRAİL'İN KURTARMA OPERASYONU BAŞARISIZ OLDU' İDDİASI

Ahmedinejad'ın ortaya çıkması, İsrail'in kendisini kurtarmak için Tahran'da bir operasyon düzenlediği yönündeki iddiaların ardından geldi. Savaşın ilk günlerinden bu yana sessizliğini koruyan Ahmedinejad'dan, İsrail'in yaşadığı evin yakınlarına düzenlediği hava saldırısının ardından haber alınamamıştı. ABD basını İsrail'in ev hapsinde bulunan Ahmedinejad'ı kurtarmak için cüretkar bir plan uyguladığını ancak operasyonun ters teptiğini iddia etmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Ali Hamaney'in cenazesi için düzenlenen etkinlikte yer aldı.

MÜCTEBA HAMANEY TÖRENE KATILMADI

Hamaney'in naaşının, İran ve Irak'ın büyük Şii merkezleri olan Kum, Necef ve Kerbela'ya götürülmesinin ardından perşembe günü Meşhed'de defnedilmesi bekleniyor. Ali Hamaney'in halefi olan oğlu Mücteba Hamaney'in suikast riski ihtimali sebebiyle törene katılmadığı bildirildi.

New York Times (NYT), Hamaney'in oğlu Yüksek Lider Mücteba Hamaney'in törene katılmamasının, rejimin İsrail'in etkinlik sırasında kendisine suikast girişiminde bulunacağına ilişkin istihbarat raporlarından kaynaklandığını öne sürdü.

DİĞER OĞULLARI TÖRENE KATILDI

İran devlet televizyonu, Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Türbesi'nin avlusunda serili tabutların arkasında dua eden Ali Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud Hamaney'i gösterdi. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısında babası ve diğer aile üyeleri öldürülen Mücteba'nın ise henüz kamuoyuna yansıyan bir görüntüsü bulunmuyor.

Kaynak: Hürriyet