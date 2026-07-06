Netanyahu'nun 'Lübnan'da İlhak' İddiasına Yalanlama Geldi

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Lübnan resmi haber ajansına (NNA) konuşan Belediye Başkanı Amil, Netanyahu'nun Fox News kanalına verdiği röportajda dile getirdiği, Lübnan'ın güneyindeki bazı Hristiyan kasabaların Hizbullah'tan korunmak amacıyla İsrail'e katılmayı talep ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Amil, "Bu haber tamamen asılsızdır. Güneydeki hiçbir belde Netanyahu'nun iddia ettiği yönde bir talepte bulunmadı. Böyle bir şeyi düşünmek bile söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Böyle bir ihtimalin dahi gündeme gelemeyeceğini vurgulayan Amil, daha önce 15 Hristiyan beldesinin de söz konusu iddiaları yalanladığını hatırlattı.

'LÜBNAN'IN AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Amil, söz konusu beldelerin "Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatanseverliği, toprağa bağlılığı ve Lübnan kimliğine sahip çıkmasıyla öne çıktığını" belirterek, daha önce açık şekilde yalanlanmasına rağmen bu iddiaların yeniden gündeme getirilmesine şaşırdığını ifade etti.

Kaynak: AA