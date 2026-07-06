Sri Lanka'da Çıkan Cezaevi İsyanından 25 Kişi Hayatını Kaybetti
Sri Lanka'da cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye ek olarak polis ekipleri sevk edilirken, çıkan isyan ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.
Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
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