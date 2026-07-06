Sri Lanka'da Çıkan Cezaevi İsyanından 25 Kişi Hayatını Kaybetti

Sri Lanka'da cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye ek olarak polis ekipleri sevk edilirken, çıkan isyan ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Sri Lanka'da Çıkan Cezaevi İsyanından 25 Kişi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu duyuran yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirildi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Sri Lanka Cezaevi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ABD'den Türkiye'ye Trump Çıkartması! 'Canavar' Ankara Sokaklarında Görüntülendi ABD'den Türkiye'ye Trump Çıkartması! 'Canavar' Ankara Sokaklarında Görüntülendi
Müze Güvenlikleri Çaresiz: Fransa'da Bu Sefer de Milyonlarca Euroluk Eşsiz Mücevherler Çalındı Müze Güvenlikleri Çaresiz: Fransa'da Bu Sefer de Milyonlarca Euroluk Eşsiz Mücevherler Çalındı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı
Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı