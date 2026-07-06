Zihni Göktay'ın Cenaze Programı Belli Oldu

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Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damga vuran usta oyuncu Zihni Göktay, akşam saatlerinde tedavi altına alındığı hastanenin yoğum bakım ünitesinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

'UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ'

Usta oyuncunun vefat haberini kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı usta oyuncunun cenaze programına ilişkin bir yazı yayınladı. İşte o yazı:

"Türk tiyatrosunun ve İBB Şehir Tiyatroları’nın usta sanatçılarından, sanat yaşamı boyunca tiyatromuza büyük katkılar sunan değerli sanatçımız Zihni Göktay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Usta sanatçımız için 07 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecektir. Cenazesi Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecektir. Şehir Tiyatroları ailesi olarak, usta sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sanat camiasına ve İBB Şehir Tiyatroları ailemize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi