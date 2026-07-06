Süper Lig Heyecanına Geri Sayım: Fikstür Çekim Tarihi Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'de sezonun başlaması için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun fikstür çekiminin yapılacağı tarihi yaptığı açıklamayla duyurdu.

YENİ SEZON FİKSTÜRÜ 9 TEMMUZ'DA ÇEKİLECEK

TFF, yeni sezon fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklamaya göre kura çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak ve Süper Lig ekiplerinin başkanları ile yöneticileri de kura çekiminde yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi