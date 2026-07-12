Şampiyonluk Yolunda Dev Eşleşme: Arjantin ve İngiltere Yarı Finalde Karşılaşacak

Son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Lionel Messi'nin bir asistle katkı verdiği mücadele sonrası yarı finale yükselen Arjantin, İngiltere'nin rakibi oldu.

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Şampiyonluk Yolunda Dev Eşleşme: Arjantin ve İngiltere Yarı Finalde Karşılaşacak
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İLK YARIYI ARJANTİN ÖNDE KAPATTI

Arjantin maça Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi ve Julian Alvarez ilk 11'iyle başladı. İsviçre ise Kobel, Elvedi, Zakaria, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Rieder, Embolo ve Ndoye'dan oluşan kadroyla sahaya çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 10. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Alexis Mac Allister'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İKİNCİ YARIDA İSVİÇRE DENGEYİ BULDU

İsviçre, 67. dakikada Dan Ndoye'un golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekipte Breel Embolo, 72. dakikada hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARJANTİN UZATMALARDA GÜLDÜ

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede ilk uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı. Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yeniden öne geçti. Uzatma dakikalarının son anlarında, 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Arjantin, sahadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İNGİLTERE GERİDEN GELİP KAZANDI

2026 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finalinde İngiltere, Norveç'i normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 45+2 ve 93. dakikalarda Jude Bellingham'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen İngilizler, Arjantin-İsviçre maçının galibi olan Arjantin ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı final müsabakası, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Kaynak: AA

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