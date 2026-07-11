Greenwood Fenerbahçe'ye Geliyor, Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, şimdi gözünü Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferine çevirdi. Transfer görüşmelerini sürdüren yönetimin, oyuncu için son detaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

'PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'DA OLACAK'

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Orazio Accomando'dan aktardığına göre Fenerbahçe, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak yıldız forveti pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Daha önce Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de transfer için "Geliyor" ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 45 resmi maçta forma giyerken 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Greenwood'un Marsilya'yla sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi