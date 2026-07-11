Greenwood Fenerbahçe'ye Geliyor, Tarihi Belli Oldu

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood transferini bitiriyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyu pazar veya pazartesi İstanbul'a getirmeyi hedeflediğini yazdı.

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Greenwood Fenerbahçe'ye Geliyor, Tarihi Belli Oldu
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, şimdi gözünü Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferine çevirdi. Transfer görüşmelerini sürdüren yönetimin, oyuncu için son detaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

'PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'DA OLACAK'

NTV Spor'un İtalyan gazeteci Orazio Accomando'dan aktardığına göre Fenerbahçe, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak yıldız forveti pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Daha önce Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de transfer için "Geliyor" ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 45 resmi maçta forma giyerken 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Greenwood'un Marsilya'yla sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Greenwood Müjdesi: 'Geliyor'Fenerbahçe'den Greenwood Müjdesi: 'Geliyor'Spor

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Kaynak: Haber Merkezi

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