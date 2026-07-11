Fenerbahçe'den Avusturya'da Gol Şöleni

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe'den Avusturya'da Gol Şöleni
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçlarında hız kesmiyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Hofmann Personal Stadion'da karşılaştığı Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i de 4-0'lık skorla geçti.

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP LASK

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 14 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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