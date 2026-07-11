Fenerbahçe'den Avusturya'da Gol Şöleni

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçlarında hız kesmiyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Hofmann Personal Stadion'da karşılaştığı Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i de 4-0'lık skorla geçti.

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.

GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI



Fenerbahçe’de Admira Wacker maçında olduğu gibi yine gol perdesini Cengiz Ünder açtı.



Fenerbahçe 1-0 Pogon Szczecin pic.twitter.com/a8U8DRk6Sq — TV100 (@tv100) July 11, 2026

FENERBAHÇE MUSABA İLE FARKI 2’YE ÇIKARDI



Fenerbahçe, Pogon Szczecin karşısında 2.golü de buldu.



Gol: Musaba pic.twitter.com/pAdYjk9Vjg — TV100 (@tv100) July 11, 2026

ASENSIO ASİST, GOL CHERIF!



Asensio'nun ara pasında topla bulaşan Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. pic.twitter.com/0ZNrgiGyuS — TV100 (@tv100) July 11, 2026

CHERIF DUBLE YAPTI!



Ön alandaki baskıyla topu kazanan Cherif, kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda kendisinin 2, takımının 4.golünü attı.



Fenerbahçe 4-0 Pogon pic.twitter.com/CIbRTDT9NT — TV100 (@tv100) July 11, 2026

SIRADAKİ RAKİP LASK

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 14 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi