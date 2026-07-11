Fenerbahçe'den Avusturya'da Gol Şöleni
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Polonya ekibi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçlarında hız kesmiyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker'i 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Hofmann Personal Stadion'da karşılaştığı Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i de 4-0'lık skorla geçti.
Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Cengiz Ünder, 23. dakikada Anthony Musaba ile 48 ve 52. dakikalarda Sidiki Cherif kaydetti.
GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI— TV100 (@tv100) July 11, 2026
Fenerbahçe’de Admira Wacker maçında olduğu gibi yine gol perdesini Cengiz Ünder açtı.
Fenerbahçe 1-0 Pogon Szczecin pic.twitter.com/a8U8DRk6Sq
FENERBAHÇE MUSABA İLE FARKI 2’YE ÇIKARDI— TV100 (@tv100) July 11, 2026
Fenerbahçe, Pogon Szczecin karşısında 2.golü de buldu.
Gol: Musaba pic.twitter.com/pAdYjk9Vjg
ASENSIO ASİST, GOL CHERIF!— TV100 (@tv100) July 11, 2026
Asensio'nun ara pasında topla bulaşan Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı. pic.twitter.com/0ZNrgiGyuS
CHERIF DUBLE YAPTI!— TV100 (@tv100) July 11, 2026
Ön alandaki baskıyla topu kazanan Cherif, kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda kendisinin 2, takımının 4.golünü attı.
Fenerbahçe 4-0 Pogon pic.twitter.com/CIbRTDT9NT
SIRADAKİ RAKİP LASK
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 14 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi