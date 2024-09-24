Dev Derbi Mağlubiyetinin Ardından Soyunma Odasını Basan Holiganlar Teknik Direktörü Yaraladı

Sırbistan Süper Ligi’nde Kızılyıldız, deplasmanda Partizan’ı 4-0’lık skorla mağlup etti. Ağlubiyetin ardından deliye dönen Partizan taraftarları soyunma odasını basarak teknik direkrör Aleksandar Stanojevic’i yaraladı.

Partizan evinde Kızılyıldız’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından taraftarlar çılgına dönerken, soyunma odasını bastı. Soyunma odasında Partizan teknik direktörü Stanojevic yaralanırken, polis çok sayıda holiganı gözaltına aldı.

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Berabere bitseydi gelmezdim ama 4-0 kaybettik, bu yüzden bundan kaçmamak için geldim. Mutsuz taraftarlar camı kırdı, cam bize geldi ve beni kesti, fiziki bir çatışma yaşanmadı” diye konuştu.

Stanojevic, Türkiye’de daha önce Konyaspor’u çalıştırmıştı.