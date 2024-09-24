Süper Lig’de Volkan Demirel Sürprizi Görüşmeler Başladı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel’i oturtmak için kolları sıvadı.

Süper Lig’de Volkan Demirel Sürprizi Görüşmeler Başladı

Avustralyalı teknik adam ile çıkılan 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alınması üzerine yolları ayırma kararı alan Adana Demirspor, teknik direktör aday listesinin ilk sırasında yer alan Volkan Demirel ile temasa geçti.

Her iki tarafın görüş alışverişinde bulunduğu ve ilerleyen günlerde meselenin netleşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG’DE İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki genç teknik adam Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Karagümrük ve Hatayspor'u çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

Volkan Demirel, Hatayspor ile yollarını 3 Mayıs'ta ayırmıştı.

Demirel, 6 Şubat Depremlerinin en ağır şekilde darbe vurduğu şehirlerden biri olan Hatay’da verdiği çabayla gönüllere taht kurmuştu.

Kaynak: Sporx

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