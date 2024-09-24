Ümit Karan’dan Canlı Yayında Şoke Eden İddia! Volkan Demirel ve Tümer Metin'in Ağzı Açık Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Ülker Stadyumu'nda oynanmış ve nefes kesen mücadelede, konuk ekip Galatasaray rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Çok konuşulan bu maçın ardından Ersin Düzen'in moderatörlüğünde Tümer Metin, Volkan Demirel ve Ümit Karan, TV100 kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbi maçı değerlendirildiği anda Ümit Karan’dan şaşırtan bir iddia geldi.

ÜMİT KARAN: GALATASARAY BAYERN MUNIH GİBİ OLUR

Karan, Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla beraber Almanya'nın Bayern Münih takımı gibi olacağını söyledi.

Karan, şu ifadelere yer verdi:

''Galatasaray bu sene şampiyon olursa Bayern Münih gibi oluruz biz burada. Bunu da buraya yazın. Bundan sonra Galatasaray’ı kimse durduramaz!''

Volkan Demirel ve Tümer Metin Karan’ın bu açıklamasına katılmadı ve ikili her sene yeni bir yarışın olduğunu ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem