Derbideki Hareketi Başına İş Açtı! Vlahovic İçin 2 ila 5 Maçlık Ceza İhtimali
Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbide Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan tartışma gündem oldu. Maç sırasında rakibiyle sık sık karşı karşıya gelen Vlahovic’in yaptığı el hareketinin yayıncı kuruluş görüntüleri üzerinden değerlendirilmesi ve futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilerek 2 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı derbide Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasında yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçti. Maç boyunca sık sık karşı karşıya gelen iki futbolcu arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, yaşanan tartışmalardan biri kavgaya dönüşme noktasına geldi.
VLAHOVIC’İN EL HAREKETİ İNCELEMEYE ALINABİLİR
Tartışma sırasında Beşiktaş’ın Sırp futbolcusu Vlahovic’in Skriniar’a yönelik yaptığı el hareketi dikkat çekti. Hakemin pozisyonu görmemesi ve VAR’dan herhangi bir müdahale gelmemesine rağmen yayıncı kuruluşun görüntülerinin disiplin soruşturmasında delil olarak değerlendirilebileceği belirtildi.
PFDK SEVKİ GÜNDEMDE
Vlahovic’in salı günü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. Sırp futbolcunun söz konusu görüntüler nedeniyle 2 ila 5 maç arasında ceza alabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi